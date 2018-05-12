В Петербурге отметят День эрмитажного кота



Санкт-Петербург, 12 мая. В Эрмитаже пройдет кошачий праздник 12 и 13 мая. В программе праздника интерактивная игра, конкурсная программа, художественная мастерская и другое.

Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, 12 и 13 мая музей отпразднует День эрмитажного кота. В программе музея выставка, посвященная прелестным животным, игра по залам для посетителей музея, площадка для творчества, конкурсы и многое другое.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает, что коты стали очень важной частью эрмитажной жизни и одной из значительных эрмитажных легенд.

День эрмитажного кота – специальный проект музея, посвященный кошкам, живущим в Эрмитаже. Традицию заводить в Зимнем дворце кота начал Петр I, когда поселил первого голландского пушистого друга во дворце.

Начало праздника запланировано на 12.00, вход в музей по билетам.

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