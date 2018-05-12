Меню
Общество
В Петербурге отметят День эрмитажного кота
Общество
Российское жюри не оценило выступление певца из Украины в полуфинале «Евровидения – 2018»
Следующая новость
Загрузка...

    В Петербурге отметят День эрмитажного кота

    60

    В Петербурге отметят День эрмитажного кота
    Санкт-Петербург, 12 мая. В Эрмитаже пройдет кошачий праздник 12 и 13 мая. В программе праздника интерактивная игра, конкурсная программа, художественная мастерская и другое.

    Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, 12 и 13 мая музей отпразднует День эрмитажного кота. В программе музея выставка, посвященная прелестным животным, игра по залам для посетителей музея, площадка для творчества, конкурсы и многое другое.

    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает, что коты стали очень важной частью эрмитажной жизни и одной из значительных эрмитажных легенд.

    День эрмитажного кота – специальный проект музея, посвященный кошкам, живущим в Эрмитаже. Традицию заводить в Зимнем дворце кота начал Петр I, когда поселил первого голландского пушистого друга во дворце.

    Начало праздника запланировано на 12.00, вход в музей по билетам.

    Ранее в Петербурге установили памятник блокадной кошке во дворе на Московском проспекте.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.