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Дик Адвокат прокомментировал слухи о возвращении в «Зенит»
Общество
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    Дик Адвокат прокомментировал слухи о возвращении в «Зенит»

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    Дик Адвокат прокомментировал слухи о возвращении в «Зенит»
    Санкт-Петербург, 12 мая. Бывший тренер «Зенита» считает, что нужно дождаться окончания сезона, прежде чем делать громкие заявления о своем возвращении.

    Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал слухи о своем возвращении в футбольный клуб в интервью «Спорт-Экспрессу». Голландец сообщил, что команда еще играет в нынешнем сезоне чемпионата России.

    «С моей стороны было бы неэтично комментировать какие-либо слухи о том, что я – кандидат на пост нового тренера. Пока есть действующий тренер, комментировать слухи нет смысла. Давайте дождемся окончания сезона», — заявил Дик Адвокат.

    Заседание совета директоров «Зенита» запланировано на 14 мая. По итогам заседания определится кандидатура по пост главного тренера сине-бело-голубых.

    Ранее прошли переговоры с нынешним тренером команды Роберто Манчини. Контракт с итальянцем расторгнут, потому что тренер не выполнил поставленные перед ним задачи: в этом году «Зенит» не попал в Лигу Чемпионов.
     

    Автор: Софья Куликова
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