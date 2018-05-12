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В Ленобласти при крушении самодельного летательного аппарата погиб человек
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    В Ленобласти при крушении самодельного летательного аппарата погиб человек

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    В Ленобласти при крушении самодельного летательного аппарата погиб человек
    Санкт-Петербургу, 12 мая. Самодельный летальный аппарат совершил жесткую посадку под Петербургом, погиб один человек, второй доставлен в больницу.

    Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ленинградской области, в 20.20 в центр управления поступил сигнал о жесткой посадке самодельного летательного аппарата в Приозерском районе рядом с населенным пунктом Починок.

    Спасатели обнаружили на месте крушения самодельного летательного аппарата двух человек. Один из них погиб на месте, другого доставили в больницу с серьезными травмами. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, у мужчины обнаружена черепно-мозговая травма, перелом носа, челюсти и голени.

    К месту крушения были оперативно направлены поисково-спасательный отряд Приозерского района, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, а также скорая помощь, полиция и представитель администрации района.
     

    Автор: Софья Куликова
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