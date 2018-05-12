В Ленобласти при крушении самодельного летательного аппарата погиб человек



Санкт-Петербургу, 12 мая. Самодельный летальный аппарат совершил жесткую посадку под Петербургом, погиб один человек, второй доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ленинградской области, в 20.20 в центр управления поступил сигнал о жесткой посадке самодельного летательного аппарата в Приозерском районе рядом с населенным пунктом Починок.

Спасатели обнаружили на месте крушения самодельного летательного аппарата двух человек. Один из них погиб на месте, другого доставили в больницу с серьезными травмами. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, у мужчины обнаружена черепно-мозговая травма, перелом носа, челюсти и голени.

К месту крушения были оперативно направлены поисково-спасательный отряд Приозерского района, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, а также скорая помощь, полиция и представитель администрации района.

