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Общество
Смольный реализует 300 предложений горожан по благоустройству города
Общество
Смольный реализует 300 предложений горожан по благоустройству города
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    Смольный реализует 300 предложений горожан по благоустройству города

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    Смольный реализует 300 предложений горожан по благоустройству города
    Санкт-Петербург, 12 мая.  Всего петербуржцы высказали 645 тысяч предложений по благоустройству города, из них были отобраны 300 самых неотложных.

    Как сообщает пресс-служба правительства Петербурга, губернатор Георгий Полтавченко провел в Смольном заседание координационного совета по местному самоуправлению. Повесткой заседания стали 645 тысяч полученных от горожан предложений по дальнейшему развитию города.

    В ходе опроса, который проходил 18 марта текущего года, петербуржцы предложили свои варианты по благоустройству районов. Опрос проходил в рамках программы «Твой бюджет». 

    Всего горожане внесли 645 тысяч предложений, из них Смольный отобрал 300 наиболее актуальных вопросов, на реализацию которых выделит 17,5 млрд рублей. В основном, жителей города интересует строительство детских площадок, озеленение скверов, ремонт дорог и организация раздельного сбора мусора.

    Также Полтавченко подчеркнул, что сейчас необходимо синхронизировать действия всех органов власти и городских служб и свести планы по реализации предложений.
     

    Автор: Софья Куликова
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