Смольный реализует 300 предложений горожан по благоустройству города



Санкт-Петербург, 12 мая. Всего петербуржцы высказали 645 тысяч предложений по благоустройству города, из них были отобраны 300 самых неотложных.

Как сообщает пресс-служба правительства Петербурга, губернатор Георгий Полтавченко провел в Смольном заседание координационного совета по местному самоуправлению. Повесткой заседания стали 645 тысяч полученных от горожан предложений по дальнейшему развитию города.

В ходе опроса, который проходил 18 марта текущего года, петербуржцы предложили свои варианты по благоустройству районов. Опрос проходил в рамках программы «Твой бюджет».

Всего горожане внесли 645 тысяч предложений, из них Смольный отобрал 300 наиболее актуальных вопросов, на реализацию которых выделит 17,5 млрд рублей. В основном, жителей города интересует строительство детских площадок, озеленение скверов, ремонт дорог и организация раздельного сбора мусора.

Также Полтавченко подчеркнул, что сейчас необходимо синхронизировать действия всех органов власти и городских служб и свести планы по реализации предложений.

