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Спорт
На пост главного тренера «Зенита» претендуют пять кандидатов
Спорт
На пост главного тренера «Зенита» претендуют пять кандидатов
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    На пост главного тренера «Зенита» претендуют пять кандидатов

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    На пост главного тренера «Зенита» претендуют пять кандидатов

    Санкт-Петербург, 12 мая. На пост главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» претендуют пять кандидатов, сообщили в пресс-службе команды.

    Ранее итальянские СМИ сообщили, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини договорился с руководством клуба о расторжении контракта. Ожидается, что официально об этом объявят в понедельник. 

    В пресс-службе ТАСС сообщили, что «на пост главного тренера команды претендуют пять кандидатов». Уточняется, что 14 мая состоится заседание совета директоров. Имена кандидатов не называются.

    Ранее в пятницу источник ФАН сообщил, что экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков может войти в тренерский штаб основной команды

    Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в июне 2017 года. Его контракт рассчитан до 2020 года. По данным итальянских СМИ, в петербургском клубе специалист получает шесть млн евро в год. 

    На пост главного тренера «Зенита» претендуют пять кандидатов

    Отметим, болельщики подвергали критике его действия на посту главного тренера. В марте, как сообщал портал URA.RU, Манчини вступил в перепалку с болельщиком клуба. После поражения питерской команды некий Илья Залепухин «послал» тренера в своем аккаунте в Instagram, и Манчини грубо ответил ему в комментариях. 

    Автор: Олеся Волкова
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