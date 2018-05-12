Арестован обвиняемый в хищении 4,7 млрд рублей глава Ростехнадзора по СЗФО

Санкт-Петербург, 12 мая. В Петербурге суд санкционировал арест главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, которого обвиняют в хищении более 4,7 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Ранее в четверг в ФСБ РФ подтвердили, что в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также в квартире Слабикова и его дочери прошли обыски.

В сообщении ОПС говорится, что Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу Слабикова на два месяца, до 9 июля 2018 года.

Уточняется, что обвиняемый «частично признал вменяемые ему деяния» и просил суд оставить его под домашним арестом.

Согласно данным пресс-службы, точная сумма хищения составила 4 763 350 000 рублей.

Отметим, ранее портал URA.RU сообщал об уголовном деле в отношении уральского коллеги Слабикова. По версии следователей, экс-начальник отдела Ростехнадзора в Свердловской области получил взятку в 250 тыс. рублей из 500 тыс. обещанных за то, что он закроет глаза на выявленные во время проверки нарушения объектов газораспределительной и газопотребительной системы.