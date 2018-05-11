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Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Петербурге
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    Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Петербурге

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    Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 мая. Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в России. Заявку на проведение турнира подал Санкт-Петербург, сообщил вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

    Решение о том, где пройдет чемпионат мира по хоккею в 2023 году, будет приниматься на конгрессе Международной федерации хоккея на льду. Мероприятие пройдет в Братиславе (Словакия) в мае следующего года, сообщает «Матч ТВ».

    Чемпионат мира по хоккею в следующем году будет проходить в Словакии, в 2020 году — в Швейцарии, в 2021 — Белоруссии и Латвии, в 2022 — в Финляндии.

    Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Петербурге

    Напомним, сейчас проходит чемпионат мира по хоккею в Дании. Сборная России уже провела четыре матча группового этапа. В активе команды три победы и одно поражение.

    Автор: Дарья Смолина
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