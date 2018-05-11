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Губернатор Петербурга вручил многодетным семьям почетные знаки
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    Губернатор Петербурга вручил многодетным семьям почетные знаки

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    Губернатор Петербурга вручил многодетным семьям почетные знаки

    Санкт-Петербург, 11 мая. Губернатор Санкт-Петербурга наградил лучшие многодетные семьи города. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

    Глава города Георгий Полтавченко вручил награды лучшим семьям Санкт-Петербурга накануне празднования Международного дня семьи 15 мая.

    Звание «За заслуги в воспитании детей» получили 14 семей из Невского, Петродворцового, Колпинского районов и других районов города. Также Знак I степени получили Андрей и Оксана Брянские, которые воспитывают и обеспечивают 13 детей.

    Полтавченко подчеркнул, что каждый седьмой ребенок находится в многодетной семье, - этот факт говорит об уверенности родителей в поддержке от правительства города.

    Автор: Алексей Громов
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