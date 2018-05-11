Международный молодежный турнир по самбо проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Международный молодежный турнир по самбо, приуроченный к Дню Победы, проходит в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербурге», на открытии международного молодежного турнира по самбо присутствовал губернатор города Георгий Полтавченко.

«Выросли три послевоенных поколения. Но память о наших великих предках, о наших дедах и отцах, прадедах бережно хранится в каждой семье и живет в каждом сердце. Потому что именно эти люди подарили нам возможность сегодня мирно жить, трудиться, заниматься спортом, проводить такие турниры», — сказал Полтавченко.

Отметим, что турнир проходит в седьмой раз. В 2018 году в соревнованиях участвуют 11 городов-героев, восемь федеральных округов и девять городов воинской славы.