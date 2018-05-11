Полумарафон и юридический форум ограничат движение в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Движение транспорта будет ограничено в Санкт-Петербурге в воскресенье и четверг на следующей неделе из-за легкоатлетического пробега и Международного Юридического форума.

Как сообщает КРТИ, легкоатлетический пробег «Сестрорецкий полумарафон — открытый кубок Санкт-Петербурга по полумарафону» состоится в воскресенье, 13 мая, в период с 10:30 до 14:00 часов, что станет причиной ограничения движения транспорта по ходу движения участников: улица Мосина — Тарковский проспект — Федотовская дорожка — Тарковская улица от Федотовской дорожки до дороги к Шалашу Ленина — Дорога к Шалашу Ленина.

Кроме этого, в четверг, 17 мая, с семи часов утра до восьми нельзя будет проехать по участку улицу Рубинштейна от переулка Щербакова до улицы Ломоносова. Ограничения будут введены в связи с проведением VIII Петербургского Международного Юридического форума.