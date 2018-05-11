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Полумарафон и юридический форум ограничат движение в Петербурге
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    Полумарафон и юридический форум ограничат движение в Петербурге

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    Полумарафон и юридический форум ограничат движение в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 мая. Движение транспорта будет ограничено в Санкт-Петербурге в воскресенье и четверг на следующей неделе из-за легкоатлетического пробега и Международного Юридического форума. 

    Как сообщает КРТИ, легкоатлетический пробег «Сестрорецкий полумарафон — открытый кубок Санкт-Петербурга по полумарафону» состоится в воскресенье, 13 мая, в период с 10:30 до 14:00 часов, что станет причиной ограничения движения транспорта по ходу движения участников: улица Мосина — Тарковский проспект — Федотовская дорожка — Тарковская улица от Федотовской дорожки до дороги к Шалашу Ленина — Дорога к Шалашу Ленина.

    Кроме этого, в четверг, 17 мая, с семи часов утра до восьми нельзя будет проехать по участку улицу Рубинштейна от переулка Щербакова до улицы Ломоносова. Ограничения будут введены в связи с проведением VIII Петербургского Международного Юридического форума.

    Автор: Алексей Громов
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