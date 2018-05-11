В Петербурге предложили оборудовать места для шашлыков в парках и скверах
Санкт-Петербурге, 11 мая. Специальные места для жарки шашлыков предлагают оборудовать в парках Санкт-Петербурга.
Соответствующее предложение сделал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев вице-губернатору Николаю Бондаренко.
«Выезжая на природу или выходя в парк, граждане рискуют быть уличены в административном правонарушении. Многие граждане не убирают за собой мусор, это загрязняет городские парки и ухудшает общую экологическую обстановку в городе, повышает уровень пожарной опасности», — цитирует депутата его пресс-служба.
Цивилев подчеркнул, что в парках должны быть установлены стационарные мангалы и урны для мусора, передает «78.ru».