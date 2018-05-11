Меню
Общество
Первый в России катамаран на солнечных батареях презентовали в Петербурге
Весь мир
Пучдемон предложил кандидата на пост главы Каталонии
Следующая новость
Загрузка...

    Первый в России катамаран на солнечных батареях презентовали в Петербурге

    147

    Первый в России катамаран на солнечных батареях презентовали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 мая. Первый и единственный в России катамаран на солнечных батареях презентовали в Санкт-Петербурге.

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, первый и единственный в России катамаран, работающий на солнечных батареях, презентовали на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

    Первый в России катамаран на солнечных батареях презентовали в Петербурге

    Так, 19 мая 2018 года необычное водное судно на солнечных батареях отправится в экспедицию, маршрут будет пролегать по водным артериям России. Планируется, что путешествие завершится в начале сентября текущего года. Это будет самая продолжительная речная экспедиция.

    Первый в России катамаран на солнечных батареях презентовали в Петербурге

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.