Первый в России катамаран на солнечных батареях презентовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Первый и единственный в России катамаран на солнечных батареях презентовали в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, первый и единственный в России катамаран, работающий на солнечных батареях, презентовали на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Так, 19 мая 2018 года необычное водное судно на солнечных батареях отправится в экспедицию, маршрут будет пролегать по водным артериям России. Планируется, что путешествие завершится в начале сентября текущего года. Это будет самая продолжительная речная экспедиция.