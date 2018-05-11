Стало известно, когда запустят тестовое движение по мосту Бетанкура в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин проверил готовность строящихся к чемпионату мира по футболу объектов.

Вице-губернатор города Игорь Албин проинспектировал прибрежную часть Приморского парка Победы, где вдоль берега реки Малой Невки строятся зона для прогулки, детские площадки, места для занятий спортом, причалы и зона детской парусной школы, передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе правительства Петербурга.

Затем Албин прошелся по мосту Бетанкура, тестовое движение по которому планируют запустить в воскресенье, 13 мая. Отметим, что данный проект реализуется к ЧМ-2018, в рамках него проект предусматривает шесть полос для машин, тротуар и велодорожку.