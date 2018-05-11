Госстройнадзор запретил сдавать жилые комплексы в Петербурге без благоустройства

Санкт-Петербург, 11 мая. Застройщикам в Санкт-Петербурге не дадут ввести объекты в эксплуатацию, если придомовая территория не будет благоустроена.

Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные от начальника Госстройнадзора Петербурга. Так, Евгений Ким поручил подготовить распорядительный документ, согласно которому застройщик должен благоустроить придомовые территории, кроме этого, он должен отвечать за внутриквартальные дороги, площадки и за озеленение.

Если застройщик не выполнит обязательства, то ему грозит предостережение, кроме этого, инспекторы Госстройнадзора будут рассматривать данный факт как отягчающее обстоятельство при проверках.