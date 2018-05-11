Меню
Общество
Съезды на южном участке ЗСД в Петербурге закрывают из-за ремонта дорог
Общество
Съезды на южном участке ЗСД в Петербурге закрывают из-за ремонта дорог
Следующая новость
Загрузка...

    Съезды на южном участке ЗСД в Петербурге закрывают из-за ремонта дорог

    42

    Съезды на южном участке ЗСД в Петербурге закрывают из-за ремонта дорог

    Санкт-Петербург, 11 мая. Некоторые съезды на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге из-за проведения ремонтных работ будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

    Так, до шести часов 14 мая нельзя будет заезжать на ЗСД с набережной Екатерингофки в сторону Васильевского острова и Благодатной улицы. Также в период с 21 по 23 мая будет запрещено движение при заезде с КАД на ЗСД от Таллинского шоссе в сторону Благодатной улицы. Кроме этого, с 20 по 21 мая движение автомобильного транспорта на заезде Автомобильной улицы на ЗСД будет попеременным между первой и второй полосами.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.