Съезды на южном участке ЗСД в Петербурге закрывают из-за ремонта дорог

Санкт-Петербург, 11 мая. Некоторые съезды на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге из-за проведения ремонтных работ будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

Так, до шести часов 14 мая нельзя будет заезжать на ЗСД с набережной Екатерингофки в сторону Васильевского острова и Благодатной улицы. Также в период с 21 по 23 мая будет запрещено движение при заезде с КАД на ЗСД от Таллинского шоссе в сторону Благодатной улицы. Кроме этого, с 20 по 21 мая движение автомобильного транспорта на заезде Автомобильной улицы на ЗСД будет попеременным между первой и второй полосами.