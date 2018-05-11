Петербургский ЗакС может обязать компании отдавать 2% рабочих мест молодежи

Санкт-Петербург, 11 мая. Власти Санкт-Петербурга планируют обязать городские и частные предприятия отдавать два процента рабочих мест молодым специалистам.

Как передает «Петербургский Дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе депутата Дениса Четырбока, на рассмотрение Законодательного собрания внесен законопроект, который предполагает налаживание механизма квотирования рабочих мест в компаниях и предприятий, в которых трудоустроены более ста сотрудников.

«В конечном итоге все сводится к тому, что в приеме на работу молодому специалисту отказывают, а на вакантное место берут взрослого, умудренного опытом человека», — передает слова Четырбока его пресс-служба.

Так, в городских и частных предприятиях должны будут работать не менее двух процентов молодых людей. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в пятницу, 11 мая.