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Общество
Петербургский ЗакС может обязать компании отдавать 2% рабочих мест молодежи
Общество
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    Петербургский ЗакС может обязать компании отдавать 2% рабочих мест молодежи

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    Петербургский ЗакС может обязать компании отдавать 2% рабочих мест молодежи

    Санкт-Петербург, 11 мая. Власти Санкт-Петербурга планируют обязать городские и частные предприятия отдавать два процента рабочих мест молодым специалистам.

    Как передает «Петербургский Дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе депутата Дениса Четырбока, на рассмотрение Законодательного собрания внесен законопроект, который предполагает налаживание механизма квотирования рабочих мест в компаниях и предприятий, в которых трудоустроены более ста сотрудников.

    «В конечном итоге все сводится к тому, что в приеме на работу молодому специалисту отказывают, а на вакантное место берут взрослого, умудренного опытом человека», — передает слова Четырбока его пресс-служба.

    Так, в городских и частных предприятиях должны будут работать не менее двух процентов молодых людей. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в пятницу, 11 мая.

    Автор: Алексей Громов
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