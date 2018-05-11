Активисты предлагают измерить количество пыли на улицах Петербурга

Санкт-Петербург, 11 мая. Жителей и гостей Санкт-Петербурга просят измерить количество пыли и грязи на улицах города. Соответствующую городскую акцию организовало движение «Красивый Петербург».

Ранее комитет по благоустройству сообщил, что улицы города очистят от пыли к 8 мая. Для того, чтобы оценить качество работы, горожан просят принять участие в акции, организованной движением «Красивый Петербург».

Так, для проверки необходимы мел, рулетка, совок, щетка, весы и полиэтиленовый пакет. Необходимо нарисовать прямоугольник со сторонами два на 0,5 метра, после чего, воспользовавшись совком и щеткой, собрать пыль на участке, взвесить и опубликовать в соцсетях с хэштегом #пыль, передает «Инфореактор».

Отметим, что допустимый показатель не должен превышать 30 грамм.