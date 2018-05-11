Международный конгресс медицинских специалистов открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. В Петербурге проходит международный конгресс, посвященный вопросам медицины. На этот раз врачи из разных стран обсудят «критические состояния», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Петербурге открылся международный конгресс, посвященный вопросам медицины «критических состояний». В нем принимают участие представители медицинских школ России, Великобритании, Израиля, Италии, Польши и Венгрии. Только одних выступающих заявлено более 60 человек. Каждый из них в своей стране считается непререкаемым авторитетом в реаниматологии, анестезиологии и других областях современной медицины.

В отечественном здравоохранении нет строгого понятия «медицина критического состояния». Именно поэтому на конгрессе и будет выработана стратегия для объединения всех специалистов, которые борются за пациента, находящегося в крайне тяжелом состоянии. А уже в субботу, 12 мая, участники конгресса от теории перейдут к практике.

На базе полигона петербургского учебного центра федеральной противопожарной службы пройдут соревнования, в которых более 20 команд будут соревноваться в умении оказать первую помощь при массовых ДТП, взрывах или пожарах, а также в минуты, когда пациент находится в состоянии клинической смерти. Благодаря современным симуляторам участников погрузят практически в 100-процентную реальность.