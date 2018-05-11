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Судно загорелось на Кронштадском морском заводе
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    Судно загорелось на Кронштадском морском заводе

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    Судно загорелось на Кронштадском морском заводе

    Санкт-Петербург, 11 мая. Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» загорелось на Кронштадском морском заводе, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Экстренные службы Петербурга получили сообщение о возгорании 9.12 часов. На данный момент пожару на корабле в Кронштадте присвоили второй ранг сложности.

    Около 36 пожарных и 18 единиц техники задействованы в ликвидации возгорания на судне «Ромуальд Маклевич». Оно стоит в сухом доке Морского завода. Как стало известно, возгорание началось в трюме, после загорелась первая палуба.

    Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» прибыло в Кронштадт на ремонт летом 2016 года, который должен был закончиться в этом году. На корабле должны были заменить оборудование, включая двигатели, системы трубопроводов, подводный и надводный корпус. Также были запланированы значительный объем корпусных работ, ремонт двигателей, электротехнической части. 

    Судно загорелось на Кронштадском морском заводе

    Судно «Ромуальд Муклевич» проекта 865 было построено в Польше и вступило в строй в 1991 году. Его длина судна составляет 85,6 метра, а ширина – 15,2 метра.

    Автор: Катерина Тимошенская
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