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Тимати открывает первый ресторан Black Star Burger в Петербурге
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    Тимати открывает первый ресторан Black Star Burger в Петербурге

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    Тимати открывает первый ресторан Black Star Burger в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 мая. Известный исполнитель Тимати откроет ресторан сети Black Star Burger в Санкт-Петербурге в торговом центре «Галерея».

    Соответствующую информацию передает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные, полученные от партнера УК Gagarin group, управляющей проектом Виктора Гора.

    Ресторан быстрого питания Black Star Burger планируют открыть в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте. Так, площадь точки составит около 300 квадратных метров. Виктор Гор подчеркнул, что в городе возможно открыть несколько ресторанов, однако все зависит от успеха первой точки Black Star Burger.

    Автор: Алексей Громов
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