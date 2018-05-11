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Театр «Лицедеи» в Петербурге через суд отменил повышение арендной платы
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    Театр «Лицедеи» в Петербурге через суд отменил повышение арендной платы

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    Театр «Лицедеи» в Петербурге через суд отменил повышение арендной платы

    Санкт-Петербург, 11 мая. Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону театра «Лицедеи» в Санкт-Петербурге и отменил повышение арендной платы за площадку.

    Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на слова директора театра Виктора Соловьева, суд обратил внимание на «особые условия» аренды площадки на улице Льва Толстого в Петроградском районе, прописанные в договоре с собственником.

    «Повышение аренды по договору идёт с учетом коэффициента-дефлятора. И впервые судья спросила, как инфляция за год может составлять 200%, а именно так нам повышает аренду «И-Инвест», собственник здания!», — отметил директор театра.

    Отметим, собственник здания пытался поднять арендную плату раньше истечения срока заключенного договора аренды.

    Автор: Алексей Громов
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