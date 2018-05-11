Милонов предложил присвоить петербургскому аэропорту «Пулково» имя Александра III

Санкт-Петербург, 11 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением переименовать аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге и присвоить воздушной гавани имя императора Александра III.

Депутат Госдумы от Единой России Виталий Милонов написал письмо губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением присвоить международному аэропорту «Пулково» имя императора Александра III.

«Помимо этого, в данной связи было бы правильно установить легендарный памятник царю, который ныне стоит во внутреннем дворе Мраморного дворца со времен революции 1917 года именно на площади перед аэровокзалом», — цитирует «РИА Новости» тест письма, копию которого Милонов направил в министерство транспорта.

Милонов отметил, что во всем мире аэропорты представляют собой «парадные и торжественные ворота в города и страны», сделав ссылку на главную воздушную гавань Рима, которая носит имя Леонардо да Винчи. Депутат подчеркнул: