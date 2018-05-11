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Милонов предложил присвоить петербургскому аэропорту «Пулково» имя Александра III
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    Милонов предложил присвоить петербургскому аэропорту «Пулково» имя Александра III

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    Милонов предложил присвоить петербургскому аэропорту «Пулково» имя Александра III

    Санкт-Петербург, 11 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением переименовать аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге и присвоить воздушной гавани имя императора Александра III.

    Депутат Госдумы от Единой России Виталий Милонов написал письмо губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением присвоить международному аэропорту «Пулково» имя императора Александра III.

    «Помимо этого, в данной связи было бы правильно установить легендарный памятник царю, который ныне стоит во внутреннем дворе Мраморного дворца со времен революции 1917 года именно на площади перед аэровокзалом»,  — цитирует «РИА Новости» тест письма, копию которого Милонов направил в министерство транспорта.

    Милонов отметил, что во всем мире аэропорты представляют собой «парадные и торжественные ворота в города и страны», сделав ссылку на главную воздушную гавань Рима, которая носит имя Леонардо да Винчи. Депутат подчеркнул:

    «Такая практика наименований носит важную идеологическую составляющую  — демонстрирует гордость народа своими выдающимися земляками и историческими деятелями перед иностранными гостями».

    Автор: Ксения Пудовкина
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