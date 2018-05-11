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Гильдия парфюмеров планирует открыть в Летнем саду в Петербурге фонтан духов
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    Гильдия парфюмеров планирует открыть в Летнем саду в Петербурге фонтан духов

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    Гильдия парфюмеров планирует открыть в Летнем саду в Петербурге фонтан духов

    Санкт-Петербург, 11 мая. Гильдия парфюмеров Санкт-Петербурга планирует открыть фонтан духов в Летнем саду в рамках «Цветочной ассамблеи-2018».

    Председатель Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова выступила с идеей открыть фонтан духов в Летнем саду в рамках фестиваля «Цветочная ассамблея-2018». Так, аромат «Счастье» для фонтана разработала парфюмер Кира Орман.

    «Наш фонтан — очень смелый и во многом уникальный проект. Он настоящий, исторический и действующий, находится на открытом воздухе в одном из легендарных мест Петербурга — Летнем саду. Фонтан вмещает в себя всего 6,5 тонн воды, которые мы хотим ароматизировать», – цитируют «Невские Новости» Оксану Чернышову.

    Отметим, для того, чтобы ароматизировать воду в фонтане, необходимо использовать 30 килограммов концентрата духов, стоимость выработки которого составляет около 250 тысяч рублей.

    Автор: Алексей Громов
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