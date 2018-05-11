Петербургский «Зенит» вошел в топ-50 самых дорогих клубов мира

Санкт-Петербург, 11 мая. Петербургский футбольный клуб «Зенит» вошел в рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира опубликовало британское агентство Brand Finance. Так, петербургский футбольный клуб стал единственным российским ФК, который вошел в список.

«Зенит» расположился на 49 месте, бренд клуба оценивается в 125 миллионов долларов. В 2017 году, отметим, сине-бело-голубые занимали 41 позицию. Таким образом, второй год подряд ФК входит в топ-50 самых дорогих клубов мира.

Бренд «Манчестер Юнайтед» занял лидирующую позицию в рейтинге, его стоимость оценивается в 1 миллиард 895 миллионов долларов. На втором месте — «Реал Мадрид» (1,573 миллионов долларов), на третьем — «Барселона» (1,511 миллионов долларов).