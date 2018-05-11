Санкт-Петербург, 11 мая. Движение автомобильного транспорта по некоторым магистралям в Санкт-Петербурге будет ограничено в связи с проведение матча между ФК «Зенит» и «СКА-Хабаровск» на стадионе ЧМ-2018.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Правительства Санкт-Петербурга.

Так, временные ограничения продлятся в период с полуночи воскресенья, 13 мая, до шесть часов вечера.

«На Крестовском острове подъезд к стадиону и расположенным вблизи парковкам будет запрещён. Вводится запрет парковки на улично-дорожной сети на подъездах к стадиону «Санкт-Петербург» со стороны Петроградской стороны и Приморского района. При несоблюдении правил остановки или стоянки автомобили будут эвакуированы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также ограничения вводятся на Кронверкской набережной, где можно будет проехать только в сторону Каменноостровского проспекта. Кроме этого, въезд на Крестовский проспект и Южную дорогу ограничат, как и на участке Приморского проспекта от Беговой улицы до Яхтенной, а также по Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина после проведения матча.

Власти попросили автомобилистов приезжать к стадиону на общественном транспорте, так как в пешей доступности от арены критически мало парковочных мест, исключение, однако, сделали для маломобильных людей.