Меню
Общество
Движение транспорта ограничат в Петербурге в день матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск»​​​​​​​
Общество
Аршавина пять раз ударили током во время интервью
Следующая новость
Загрузка...

    Движение транспорта ограничат в Петербурге в день матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск»​​​​​​​

    171

    Движение транспорта ограничат в Петербурге в день матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск»

    Санкт-Петербург, 11 мая. Движение автомобильного транспорта по некоторым магистралям в Санкт-Петербурге будет ограничено в связи с проведение матча между ФК «Зенит» и «СКА-Хабаровск» на стадионе ЧМ-2018.

    Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Правительства Санкт-Петербурга.

    Так, временные ограничения продлятся в период с полуночи воскресенья, 13 мая, до шесть часов вечера.

    «На Крестовском острове подъезд к стадиону и расположенным вблизи парковкам будет запрещён. Вводится запрет парковки на улично-дорожной сети на подъездах к стадиону «Санкт-Петербург» со стороны Петроградской стороны и Приморского района. При несоблюдении правил остановки или стоянки автомобили будут эвакуированы», — сообщает пресс-служба ведомства.

    Также ограничения вводятся на Кронверкской набережной, где можно будет проехать только в сторону Каменноостровского проспекта. Кроме этого, въезд на Крестовский проспект и Южную дорогу ограничат, как и на участке Приморского проспекта от Беговой улицы до Яхтенной, а также по Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина после проведения матча.

    Власти попросили автомобилистов приезжать к стадиону на общественном транспорте, так как в пешей доступности от арены критически мало парковочных мест, исключение, однако, сделали для маломобильных людей.

    «В связи с отсутствием парковочных мест в пешей доступности от стадиона «Санкт-Петербург» автомобилистам необходимо оставлять свои транспортные средства и прибывать на стадион на общественном транспорте», — отметили в Смольном.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.