Средства ПВО защитят Крестовский остров в Петербурге от дронов во время ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 11 мая. Небо над Крестовским островом в Санкт-Петербурге закроют средствами противовоздушной обороны на время проведения ЧМ-2018.

Так, на расстоянии пяти километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена» будут расположены два комплекса, которые оборудуют средствами радиоэлектронной борьбы, пишет «Петербургский дневник».

Работа данных комплексов связана с контролем небесного пространства над близлежащей территорией, то есть установки смогут перехватить управление дроном или нарушить работу беспилотника в небе над Крестовским островом во время проведения чемпионата мира по футболу летом в 2018 году.