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Средства ПВО защитят Крестовский остров в Петербурге от дронов во время ЧМ-2018
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    Средства ПВО защитят Крестовский остров в Петербурге от дронов во время ЧМ-2018

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    Средства ПВО защитят Крестовский остров в Петербурге от дронов во время ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 11 мая. Небо над Крестовским островом в Санкт-Петербурге закроют средствами противовоздушной обороны на время проведения ЧМ-2018.

    Так, на расстоянии пяти километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена» будут расположены два комплекса, которые оборудуют средствами радиоэлектронной борьбы, пишет «Петербургский дневник».

    Работа данных комплексов связана с контролем небесного пространства над близлежащей территорией, то есть установки смогут перехватить управление дроном или нарушить работу беспилотника в небе над Крестовским островом во время проведения чемпионата мира по футболу летом в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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