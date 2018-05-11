Невский проспект в Петербурге избавят от проводов в мае 2018 года

Санкт-Петербург, 11 мая. Контактная сеть на улицах Санкт-Петербурга будет убрана или заменена на подземную в мае 2018 года в рамках программы «Чистое небо». Об этом сообщают городские издания со ссылкой на данные, полученные в комитете по транспорту.

Специалисты начнут убирать контактную сеть в мае-июне текущего года в рамках специализированной программы «Чистое небо», работа стартует с территории Казанского собора, где должны перевести работу троллейбусов на автономный режим. В свою очередь, отмечается, что тестирование транспортных средств с аккумуляторами уже проводилось.

Также на Невском проспекте сеть проводов сократится на 90 переходов. К настоящему моменту из 200 переходов 80 уже демонтированы.