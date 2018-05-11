Меню
Общество
Невский проспект в Петербурге избавят от проводов в мае 2018 года
Общество
Аршавина пять раз ударили током во время интервью
Следующая новость
Загрузка...

    Невский проспект в Петербурге избавят от проводов в мае 2018 года

    247

    Невский проспект в Петербурге избавят от проводов в мае 2018 года

    Санкт-Петербург, 11 мая. Контактная сеть на улицах Санкт-Петербурга будет убрана или заменена на подземную в мае 2018 года в рамках программы «Чистое небо». Об этом сообщают городские издания со ссылкой на данные, полученные в комитете по транспорту.

    Специалисты начнут убирать контактную сеть в мае-июне текущего года в рамках специализированной программы «Чистое небо», работа стартует с территории Казанского собора, где должны перевести работу троллейбусов на автономный режим. В свою очередь, отмечается, что тестирование транспортных средств с аккумуляторами уже проводилось.

    Также на Невском проспекте сеть проводов сократится на 90 переходов. К настоящему моменту из 200 переходов 80 уже демонтированы.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.