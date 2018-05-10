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Альпинисты сняли видео со шпиля ««Лахта-центра» в Петербурге
Украина
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    Альпинисты сняли видео со шпиля ««Лахта-центра» в Петербурге

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    Альпинисты сняли видео со шпиля ««Лахта-центра» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 мая. Промышленные альпинисты подготовили видео с вершины «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге

    Видео, которое сняли монтажники-альпинисты с вершины «Лахта центра», появилось в четверг, 10 мая, в социальной сети Instagram на официальной странице самого высокого в Европе.

    «Команда супергероев», — написали авторы поста под видео.

    На кадрах подписчики профиля увидели Петербург с высоты птичьего полета.

    Напомним, строительство небоскреба планируют завершить до конца 2018 года, его возведение началось в 2012 году. В октябре прошлого года высота строящегося объекта составляла 374 метра. Небоскреб стал самым высоким зданием на территории Европы, обогнав башню «Восток» в Москве.

    Автор: Алексей Громов
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