Назван первый эмитент «Единой карты петербуржца»

Санкт-Петербург, 10 мая. Первый эмитент проекта «Единая карта петербуржца» утвержден. Об этом сообщает Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Власти города для реализации городского проекта под названием «Единая карта петербуржца» привлекут сторонних кредиторов. Так, банк «Санкт-Петербург» стал первым эмитентом, который будет выпускать, выдавать и обслуживать карты.

Отметим, «Единая карта петербуржца» будет вмещать в себя функции электронного проездного билета, банковской и скидочной карты.

Ранее сообщалось о том, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обсудил на заседании памятного знака «Триумф Российского флота» в Кронштадте. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора.