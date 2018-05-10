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Назван первый эмитент «Единой карты петербуржца»
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    Назван первый эмитент «Единой карты петербуржца»

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    Назван первый эмитент «Единой карты петербуржца»

    Санкт-Петербург, 10 мая. Первый эмитент проекта «Единая карта петербуржца» утвержден. Об этом сообщает Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

    Власти города для реализации городского проекта под названием «Единая карта петербуржца» привлекут сторонних кредиторов. Так, банк «Санкт-Петербург» стал первым эмитентом, который будет выпускать, выдавать и обслуживать карты.

    Отметим, «Единая карта петербуржца» будет вмещать в себя функции электронного проездного билета, банковской и скидочной карты.

    Ранее сообщалось о том, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обсудил на заседании памятного знака «Триумф Российского флота» в Кронштадте. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора.

    Автор: Алексей Громов
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