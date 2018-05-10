Движение транспорта парализовано на Мурманском шоссе из-за разводки моста

Санкт-Петербург, 10 мая. Движение автомобильного транспорта приостановлено в четверг на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге.

Как передает iReactor со ссылкой на фотографии очевидцев, в четверг, 10 мая, движение автомобильного транспорта приостановлено на Мурманском шоссе. Причиной ограничения стала разводка Ладожского моста над Невой.

Известно, что в настоящее время на автомобильной трассе образовалась многокилометровые пробка, о чем свидетельствуют присланные в редакцию фотографии очевидцев. Также пользователи социальных сетей подчеркивают, что движение транспорта на участке дороги сильно затруднено.