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Движение транспорта парализовано на Мурманском шоссе из-за разводки моста
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    Движение транспорта парализовано на Мурманском шоссе из-за разводки моста

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    Движение транспорта парализовано на Мурманском шоссе из-за разводки моста

    Санкт-Петербург, 10 мая. Движение автомобильного транспорта приостановлено в четверг на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге.

    Как передает iReactor со ссылкой на фотографии очевидцев, в четверг, 10 мая, движение автомобильного транспорта приостановлено на Мурманском шоссе. Причиной ограничения стала разводка Ладожского моста над Невой.

    Известно, что в настоящее время на автомобильной трассе образовалась многокилометровые пробка, о чем свидетельствуют присланные в редакцию фотографии очевидцев. Также пользователи социальных сетей подчеркивают, что движение транспорта на участке дороги сильно затруднено.

    Автор: Алексей Громов
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