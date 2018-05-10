Казарму лейб-гвардии Семеновского полка планируют снести в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Казарму лейб-гвардии Семёновского полка планируют снести в Санкт-Петербурге по решению министра культуры Владимира Мединского.

Соответствующую информацию передает «78.ru» со ссылкой на данные, полученные во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. Распоряжение о сносе здания лейб-гвардии Семёновского полка, расположенную на улице Звенигородской, дал министр культуры Владимир Мединский после того, как было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве новой сцены МДТ.

Ранее казарму планировали сохранить в рамках проекта строительства новой сцены Малого драматического театра, однако после отстранения подрядчика историческое здание в настоящее время находится в аварийном состоянии.

Так, депутаты ЗакСа направили премьер-министру Дмитрию Медведеву, главе Администрации президента РФ Антону Вайно, губернатору Георгию Полтавченко письмо с просьбой изменить решение по поводу сноса здания.