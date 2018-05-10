Стало известно, когда установят памятный знак «Триумф Российского флота» в Кронштадте

Санкт-Петербург, 10 мая. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обсудил на заседании памятного знака «Триумф Российского флота» в Кронштадте. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора.

Власти города в настоящее время решают вопрос, связанный с установкой памятного знака «Триумф Российского флота», который появится на площади у Кронштадтского собора.

Соответствующее предложение поступило от МОО «Женское православно-патриотическое общество», проект также получил поддержку от народного художника РФ Нестеренко. Так, памятный знак «Триумф Российского флота» планируют установить ко дню Военно-Морского Флота 29 июля, передает «Мойка78».