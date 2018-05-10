СКА продлил контракт с защитником Херсли

Санкт-Петербург, 10 мая. Петербургский хоккейный клуб СКА продлил контракт с шведским защитником Патриком Херсли.

Как сообщается на официальном сайте ХК СКА, клуб продлил контракт с 32-летним шведским защитником Патриком Херсли, который выступает за СКА с сезона 2016/17.

Отметим, что защитник в составе петербургского хоккейного клуба стал обладателем Кубка Гагарина, в прошедшем сезоне он оформил в ворота 15 шайб. Показатель полезности Патрика Херсли составляет +25.

Ранее сообщалось о том, что бывший вратарь СКА Коскинен подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон».