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СКА продлил контракт с защитником Херсли
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    СКА продлил контракт с защитником Херсли

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    СКА продлил контракт с защитником Херсли

    Санкт-Петербург, 10 мая. Петербургский хоккейный клуб СКА продлил контракт с шведским защитником Патриком Херсли.

    Как сообщается на официальном сайте ХК СКА, клуб продлил контракт с 32-летним шведским защитником Патриком Херсли, который выступает за СКА с сезона 2016/17.

    Отметим, что защитник в составе петербургского хоккейного клуба стал обладателем Кубка Гагарина, в прошедшем сезоне он оформил в ворота 15 шайб. Показатель полезности Патрика Херсли составляет +25.

    Ранее сообщалось о том, что бывший вратарь СКА Коскинен подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон».

    Автор: Алексей Громов
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