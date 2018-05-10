Власти Петербурга проверят новый асфальт на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 10 мая. Новый асфальт на Невском проспекте в Санкт-Петербурге проверят после окончания ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и сотрудники петербургского КРТИ проверят качество асфальта на Невском проспекте, на участках которого в настоящее время ведутся ремонтные работы. Так, образцы асфальта будут взяты на углу Невского и Литейного проспектов в пятницу, 11 мая.

В свою очередь, отобранные керны будут проверены в дорожно-строительной лаборатории контроля качества СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».