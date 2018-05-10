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Власти Петербурга проверят новый асфальт на Невском проспекте
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    Власти Петербурга проверят новый асфальт на Невском проспекте

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    Власти Петербурга проверят новый асфальт на Невском проспекте

    Санкт-Петербург, 10 мая. Новый асфальт на Невском проспекте в Санкт-Петербурге проверят после окончания ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

    Специалисты СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и сотрудники петербургского КРТИ проверят качество асфальта на Невском проспекте, на участках которого в настоящее время ведутся ремонтные работы. Так, образцы асфальта будут взяты на углу Невского и Литейного проспектов в пятницу, 11 мая.

    В свою очередь, отобранные керны будут проверены в дорожно-строительной лаборатории контроля качества СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

    Автор: Алексей Громов
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