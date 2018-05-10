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Стало известно, когда откроют станцию метро «Беговая» в Петербурге
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    Стало известно, когда откроют станцию метро «Беговая» в Петербурге

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    Стало известно, когда откроют станцию метро «Беговая» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 мая. Станция метро «Беговая» в Санкт-Петербурге будет открыта после введения в эксплуатацию «Новокрестовской».

    Как передает «Инфореактор», ссылаясь на слова источника, открытие станции метро «Беговая» состоится в мае текущего года после введения в эксплуатацию станции «Новокрестовская». Отметим, что в СМИ сегодня появилась информация о том, что открытие станции Невско-Василеостровской линии отложили на неопределенный срок.

    Ранее вице-губернатор города Игорь Албин подчеркивал, что открытие станции Невско-Василеостровской линии «Беговая» состоится 29 апреля в текущем году, однако из-за проблем с грунтовыми водами было принято решение отложить введение в эксплуатацию на май.

    Напомним, строящаяся станция Невско-Василеостровской линии городского метрополитена «Беговая» будет располагаться между станциями «Новокрестовская» и «Туристская».

    Автор: Алексей Громов
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