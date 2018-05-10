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Около 160 кг молочных продуктов из Финляндии не пустили в Петербург
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    Около 160 кг молочных продуктов из Финляндии не пустили в Петербург

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    Около 160 кг молочных продуктов из Финляндии не пустили в Петербург

    Санкт-Петербург, 10 мая. Около полутора центнера молочной продукции возвратили из Санкт-Петербурга в Финляндию. Об этом сообщает сотрудники Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Финские пассажиры 30 раз пытались нелегально привезти в Северную столицу молочные товары в ручной клади и багаже без заводской упаковки, вес которых составлял более пяти килограмм.

    Инспекторы пресекли попытки незаконного импорта на пропускных пунктах «Светогорск», «Брусничное» и «Торфяновка». Всю изъятую продукцию вернули обратно на территорию Финляндии.

    Ранее сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора. Об этом сообщают в управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Автор: Алексей Громов
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