Здание технической школы на проспекте Стачек в Петербурге признали памятником

Санкт-Петербург, 10 мая. Здание Технической школы на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге признано памятником архитектуры регионального значения. Об этом сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание технической школы, расположенное на проспекте Стачек признано памятником архитектуры регионального значения. Отметим, что здание Технической школы построено в 1932 году архитектором Игорем Фоминым.

В настоящее время в доме №30 находится факультет безопасности жизнедеятельности РГПУ имени Герцена и институт Народов Севера.