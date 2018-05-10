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Здание технической школы на проспекте Стачек в Петербурге признали памятником
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    Здание технической школы на проспекте Стачек в Петербурге признали памятником

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    Здание технической школы на проспекте Стачек в Петербурге признали памятником

    Санкт-Петербург, 10 мая. Здание Технической школы на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге признано памятником архитектуры регионального значения. Об этом сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

    Здание технической школы, расположенное на проспекте Стачек признано памятником архитектуры регионального значения. Отметим, что здание Технической школы построено в 1932 году архитектором Игорем Фоминым.

    В настоящее время в доме №30 находится факультет безопасности жизнедеятельности РГПУ имени Герцена и институт Народов Севера.

    Автор: Алексей Громов
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