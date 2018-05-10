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ФСБ проводит обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора в Петербурге
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    ФСБ проводит обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора в Петербурге

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    ФСБ проводит обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 мая. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора. Об этом сообщают в управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Сотрудники ФСБ и полицейские, по данным СМИ, в связи с расследованием дела о хищении четырех миллиардов рублей у строительных саморегулируемых организаций города в четверг, 10 мая, проводят обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, кроме этого, обыскивают место жительства главы Григория Слабикова.

    УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтверждает данный факт, однако не уточняет цель и задачи. В свою очередь, в ГУ МВД причину обыска не комментируют. Пресс-секретарь Северо-Западного управления Ростехнадзора Татьяна Петрова отметила, что сегодня утром, действительно, проводятся обыски в здании Ростехнадзхора, расположенного на Моховой улице.

    Автор: Алексей Громов
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