ФСБ проводит обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора. Об этом сообщают в управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ФСБ и полицейские, по данным СМИ, в связи с расследованием дела о хищении четырех миллиардов рублей у строительных саморегулируемых организаций города в четверг, 10 мая, проводят обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, кроме этого, обыскивают место жительства главы Григория Слабикова.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтверждает данный факт, однако не уточняет цель и задачи. В свою очередь, в ГУ МВД причину обыска не комментируют. Пресс-секретарь Северо-Западного управления Ростехнадзора Татьяна Петрова отметила, что сегодня утром, действительно, проводятся обыски в здании Ростехнадзхора, расположенного на Моховой улице.