СК проводит проверку после гибели младенца в больнице в Апатитах

Мурманск, 10 мая. Следователи проверяют обстоятельства гибели младенца в реанимационном отделении больницы в Апатитах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области.

Трагический инцидент произошел 4 мая текущего года в реанимационном отделении Апатитско-Кировской больницы: девятимесячный мальчик скончался, по предварительным данным, из-за отека головного мозга ввиду приобретенной генерализованной инфекции.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.

Установлено, что мальчик воспитывался в благополучной семье, кроме этого, он проходил все необходимые плановые медицинские обследования.