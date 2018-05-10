Меню
Происшествия
СК проводит проверку после гибели младенца в больнице в Апатитах
Новости Сирии
Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ
Следующая новость
Срочная новость
Минобороны РФ прокомментировало атаку Израиля в Сирии
Читать Новость
Загрузка...

    СК проводит проверку после гибели младенца в больнице в Апатитах

    30

    СК проводит проверку после гибели младенца в больнице в Апатитах

    Мурманск, 10 мая. Следователи проверяют обстоятельства гибели младенца в реанимационном отделении больницы в Апатитах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области.

    Трагический инцидент произошел 4 мая текущего года в реанимационном отделении Апатитско-Кировской больницы: девятимесячный мальчик скончался, по предварительным данным, из-за отека головного мозга ввиду приобретенной генерализованной инфекции.

    В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.

    Установлено, что мальчик воспитывался в благополучной семье, кроме этого, он проходил все необходимые плановые медицинские обследования.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.