Иномарка влетела в трамвай «Чижик» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием первого частного трамвая «Чижик» и иномарки произошло в Санкт-Петербурге.

Как передают городские новостные издания со ссылкой на данные, полученные от очевидцев ДТП, автомобиль марки Chevrolet Cruze влетел в трамвай «Чижик» и попал под транспортное средство. Отметим, информации о пострадавших не поступало. Поврежденный трамвай незамедлительно отправили в депо.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Наставников с улицей Ленская.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в Петербурге на Васильевском острове: две машины вылетели с дороги на тротуар.