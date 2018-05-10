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Иномарка влетела в трамвай «Чижик» в Петербурге
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    Иномарка влетела в трамвай «Чижик» в Петербурге

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    Иномарка влетела в трамвай «Чижик» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием первого частного трамвая «Чижик» и иномарки произошло в Санкт-Петербурге.

    Как передают городские новостные издания со ссылкой на данные, полученные от очевидцев ДТП, автомобиль марки Chevrolet Cruze влетел в трамвай «Чижик» и попал под транспортное средство. Отметим, информации о пострадавших не поступало. Поврежденный трамвай незамедлительно отправили в депо.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Наставников с улицей Ленская.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в Петербурге на Васильевском острове: две машины вылетели с дороги на тротуар.

    Автор: Алексей Громов
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