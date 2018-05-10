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Троллейбус №17 два дня не будет курсировать по Адмиралтейскому району Петербурга
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    Троллейбус №17 два дня не будет курсировать по Адмиралтейскому району Петербурга

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    Троллейбус №17 два дня не будет курсировать по Адмиралтейскому району Петербурга

    Санкт-Петербург, 10 мая. Движение троллейбусов маршрута №17 в Санкт-Петербурге будет изменено из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба «Горэлектротранса».

    Так, троллейбус №17 в субботу и в воскресенье, 12 и 13 мая, не будет ходить по Адмиралтейскому району от Невского проспекта до Исаакиевской площади. Изменения в движении связано с проведением дорожных работ.

    Отмечается, что троллейбус будет следовать от конечной станции «Сызранская улица» по улице Решетникова, Московскому проспекту, Загородному проспекту до конечной станции «Владимирская площадь». Обратно троллейбус поедет по Загородному проспекту, Московскому проспекту, Благодатной улице, Новоизмайловскому проспекту, площади Конституции, Новоизмайловскому проспекту, Благодатной улице, Московскому проспекту и улице Решетникова.

    Автор: Алексей Громов
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