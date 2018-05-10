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Пятиклассник напал с ножом на сожителя матери в Ленобласти
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    Пятиклассник напал с ножом на сожителя матери в Ленобласти

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    Пятиклассник напал с ножом на сожителя матери в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 10 мая. В деревне Пудомяги Ленинградской области учащийся пятого класса во время ссоры напал с ножом на сожителя матери.

    Конфликт школьника с мужчиной 1990 года рождения произошел в квартире, где они проживали, около 14.00 часов дня во вторник. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки.

    Как стало известно ФАН, причиной ссоры стали личные неприязненные отношения подростка с неработающим сожителем матери. Школьник был задержан опергруппой ОБППЛ ОУР УМВД.

    Автор: Василий Котов
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