Пятиклассник напал с ножом на сожителя матери в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 мая. В деревне Пудомяги Ленинградской области учащийся пятого класса во время ссоры напал с ножом на сожителя матери.

Конфликт школьника с мужчиной 1990 года рождения произошел в квартире, где они проживали, около 14.00 часов дня во вторник. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки.

Как стало известно ФАН, причиной ссоры стали личные неприязненные отношения подростка с неработающим сожителем матери. Школьник был задержан опергруппой ОБППЛ ОУР УМВД.