Петербуржцам покажут сербское документальное кино

Санкт-Петербург, 10 мая. Жителям и гостям Санкт-Петербурга покажут сегодня документальное кино Республики Сербской в киноцентре «Родина».

Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского комитета по культуре. Так, кинопоказы будут организованы в рамках Дней культуры Республики Сербской в Петербурге.

Отметим, что петербуржцы в период с 10 по 12 мая смогут бесплатно посмотреть следующие фильмы: «Мой Милан», «Сувенир», «Солнце и проволока», «Букварь нравоучений», «Быть или не быть Иваном Хити», «Мосты Танаки», «Душу не убили».

Например, документальный фильм «Мой Милан» рассказывает о двадцатилетнем юноше Милане Новковиче, который отправляется на службу в Югославскую народную армию. Кино под названием «Сувенир» посвящено истории семьи Элез, которая в течение нескольких дней пытается обезвредить упавшую на дом авиабомбу. Документальный фильм «Солнце и проволока» рассказывает о концентрационном лагере Ясеновац.