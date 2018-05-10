Меню
Общество
Петербуржцам покажут сербское документальное кино
Политика
Медведев предложил Дворковичу возглавить «Сколково» — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Петербуржцам покажут сербское документальное кино

    207

    Петербуржцам покажут сербское документальное кино

    Санкт-Петербург, 10 мая. Жителям и гостям Санкт-Петербурга покажут сегодня документальное кино Республики Сербской в киноцентре «Родина».

    Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского комитета по культуре. Так, кинопоказы будут организованы в рамках Дней культуры Республики Сербской в Петербурге.

    Отметим, что петербуржцы в период с 10 по 12 мая смогут бесплатно посмотреть следующие фильмы: «Мой Милан», «Сувенир», «Солнце и проволока», «Букварь нравоучений», «Быть или не быть Иваном Хити», «Мосты Танаки», «Душу не убили».

    Например, документальный фильм «Мой Милан» рассказывает о двадцатилетнем юноше Милане Новковиче, который отправляется на службу в Югославскую народную армию. Кино под названием «Сувенир» посвящено истории семьи Элез, которая в течение нескольких дней пытается обезвредить упавшую на дом авиабомбу. Документальный фильм «Солнце и проволока» рассказывает о концентрационном лагере Ясеновац.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.