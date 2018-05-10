Петербуржцы смогут увидеть самурайские доспехи и коллекцию нэцкэ‍ на выставке «Японские мотивы»

Санкт-Петербург, 10 мая. Выставка под названием «Японские мотивы» из собрания Российского этнографического музея открывается сегодня в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН. Зрители смогут увидеть «более 80 предметов, датируемых концом XVIII — семидесятыми годами ХХ века», в рамках экспозиции «Японские мотивы».

Отметим, что на выставке можно будет изучить свадебные кимоно начала и середины ХХ века, которые украшены росписью по ткани и вышивкой, увидеть японскую лакированную посуду и образцы знаменитой керамики, самурайское облачение, в том числе, шлем, оплечья, маску и меч катана.

Также в музее будет представлена коллекция нэцкэ, принадлежавшая министру иностранных дел Александру Горчакову. Она отражает наиболее известные школы резьбы нэцкэ: Эдо, Киото, Нагойя, Осака.