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Петербуржцы смогут увидеть самурайские доспехи и коллекцию нэцкэ‍ на выставке «Японские мотивы»
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    Петербуржцы смогут увидеть самурайские доспехи и коллекцию нэцкэ‍ на выставке «Японские мотивы»

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    Петербуржцы смогут увидеть самурайские доспехи и коллекцию нэцкэ на выставке «Японские мотивы»

    Санкт-Петербург, 10 мая. Выставка под названием «Японские мотивы» из собрания Российского этнографического музея открывается сегодня в Санкт-Петербурге.

    Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН. Зрители смогут увидеть «более 80 предметов, датируемых концом XVIII — семидесятыми годами ХХ века», в рамках экспозиции «Японские мотивы».

    Отметим, что на выставке можно будет изучить свадебные кимоно начала и середины ХХ века, которые украшены росписью по ткани и вышивкой, увидеть японскую лакированную посуду и образцы знаменитой керамики, самурайское облачение, в том числе, шлем, оплечья, маску и меч катана.

    Также в музее будет представлена коллекция нэцкэ, принадлежавшая министру иностранных дел Александру Горчакову. Она отражает наиболее известные школы резьбы нэцкэ: Эдо, Киото, Нагойя, Осака.

    Автор: Алексей Громов
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