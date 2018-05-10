Девушка-руфер попала в реанимацию со сломанной ногой после салюта в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Девушка-руфер сломала ногу вчера вечером 9 Мая на Дворцовой набережной, провалившись сквозь стеклянную крышу здания.

Помощь сотрудников скорой помощи понадобилась девушке, которая в компании нескольких десятков человек, наблюдала за праздничным салютом, приуроченным к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с крыши дома №30 по Дворцовой набережной.

Девушка провалилась сквозь стеклянную крышу здания, где расположен институт электрофизики, и пролетела несколько метров, передает «Петербургский дневник». Пострадавшую незамедлительно госпитализировали в больницу сотрудники скорой помощи. Других руферов с крыши снимали спасатели, которые после передали их в руки полицейских.