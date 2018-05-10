Более пяти тысяч жителей Петербурга и Забайкалья прошли тест на знание истории войны

Санкт-Петербург, 10 мая. Жители Санкт-Петербурга и Забайкалья приняли участие в акции «Наша Победа» и прошли тест по истории войны.

Впервые в регионах страны прошла акция под названием «Наша Победа», приуроченная к 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от руководителя команды всероссийского проекта «Поколение уверенного будущего» Юрия Юрманова.

Так, более пяти тысяч жителей Петербурга и Забайкальского края приняли участие в акции и ответили на 20 вопросов об истории и героях войны.

«В среднем участники викторины правильно ответили на 4–12 вопросов, и мы рассчитываем, что наша акция подстегнет людей, прежде всего молодежь, углубить свои знания по истории Великой Отечественной войны», — сообщил Юрманов.

Инициатором проведения акции стал национальный фонд реализации социально значимых программ и проектов «Наследие» при поддержке компании «Нергеопром».