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Более пяти тысяч жителей Петербурга и Забайкалья прошли тест на знание истории войны
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    Более пяти тысяч жителей Петербурга и Забайкалья прошли тест на знание истории войны

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    Более пяти тысяч жителей Петербурга и Забайкалья прошли тест на знание истории войны

    Санкт-Петербург, 10 мая. Жители Санкт-Петербурга и Забайкалья приняли участие в акции «Наша Победа» и прошли тест по истории войны.

    Впервые в регионах страны прошла акция под названием «Наша Победа», приуроченная к 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от руководителя команды всероссийского проекта «Поколение уверенного будущего» Юрия Юрманова.

    Так, более пяти тысяч жителей Петербурга и Забайкальского края приняли участие в акции и ответили на 20 вопросов об истории и героях войны.

    «В среднем участники викторины правильно ответили на 4–12 вопросов, и мы рассчитываем, что наша акция подстегнет людей, прежде всего молодежь, углубить свои знания по истории Великой Отечественной войны», — сообщил Юрманов.

    Инициатором проведения акции стал национальный фонд реализации социально значимых программ и проектов «Наследие» при поддержке компании «Нергеопром».

    «Этой акцией мы хотим подчеркнуть важность давно известной истины — человек, не знающий прошлого, не имеет права на будущее», — отметил директор компании Владимир Забелин.

    Автор: Алексей Громов
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