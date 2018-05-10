Две иномарки после столкновения вылетели на тротуар в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Петербурге на Васильевском острове: две машины вылетели с дороги на тротуар.

Соответствующую информацию передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, полученные от очевидцев ДТП. Автомобильное происшествие случилось на Кадетской линии Васильевского острова у дома № 4 в среду, 9 мая, в вечернее время суток: Mazda и Honda столкнулись и вылетели с проезжей части на тротуар.

Пострадавших, к счастью, в ДТП нет. Отметим, что в одном из японских автомобилей находилась семья с ребенком. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разбираются во всех обстоятельствах случившейся аварии.