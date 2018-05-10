В Петербурге 95 ветеранов следили за Парадом Победы

Санкт-Петербург, 10 мая. Парад Победы прошел вчера в Санкт-Петербурге, за ним наблюдали 95 ветеранов с установленных перед Зимним дворцом трибун.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», за Парадом, посвященным 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, наблюдали 95 ветеранов со специально оборудованных трибун, которые были установлены перед Зимним Дворцом.

«Битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Здесь были скованы крупные силы вермахта и вся финская армия, что способствовало нашим победам на других участках фронта», — сообщил командующий парадом, генерал полковник Андрей Картаполов.

Отметим, в Параде Победы было задействованы 150 единиц техники, в том числе, всем известные танки Т-34, Т-34-85 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», и четыре с половиной тысяч военнослужащих. Курсантам Кронштадтского морского кадетского военного корпуса выпала честь открыть Парад Победы.