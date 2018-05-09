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Празднование Дня Победы завершилось в Петербурге салютом
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    Празднование Дня Победы завершилось в Петербурге салютом

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    Празднование Дня Победы завершилось в Петербурге салютом

    Санкт-Петербург, 9 мая. Вместе с главным салютом в центре Петербурга 73 залпа в честь Великой Победы прозвучали в традиционном «салютном» месте города — Приморском районе. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Празднование Дня Победы завершилось в Петербурге салютом

    Посмотреть шоу собрались около 15 тысяч петербуржцев из северных районов города.  Многие пришли с маленькими детьми.  73 залпа прозвучали за 20 минут.  По словам сотрудников полиции, все прошло без происшествий.   

    Празднование Дня Победы завершилось в Петербурге салютом

    Напомним, в ночь на 10 мая петербургский метрополитен будет работать. В этом году акция «Бессмертный полк» в Петербурге установила рекорд — в ней приняли участие более миллиона человек.
    Празднование Дня Победы завершилось в Петербурге салютом

    Автор: Денис Машкин
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