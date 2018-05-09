Празднование Дня Победы завершилось в Петербурге салютом

Санкт-Петербург, 9 мая. Вместе с главным салютом в центре Петербурга 73 залпа в честь Великой Победы прозвучали в традиционном «салютном» месте города — Приморском районе. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Посмотреть шоу собрались около 15 тысяч петербуржцев из северных районов города. Многие пришли с маленькими детьми. 73 залпа прозвучали за 20 минут. По словам сотрудников полиции, все прошло без происшествий.

Напомним, в ночь на 10 мая петербургский метрополитен будет работать. В этом году акция «Бессмертный полк» в Петербурге установила рекорд — в ней приняли участие более миллиона человек.

