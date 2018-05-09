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Хулиганы пытались похитить символ петербургских кошек Тишину Матроскину
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    Хулиганы пытались похитить символ петербургских кошек Тишину Матроскину

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    Хулиганы пытались похитить символ петербургских кошек Тишину Матроскину
    Санкт-Петербург, 9 мая. В ночь на 9 мая неизвестные пытались украсть памятник петербургским кошкам Тишину Матроскину.

    Как сообщает художник творческой мастерской «Митьки Дмитрий Шпагин в интервью 78.ru, о хулиганстве ему рассказал охранник соседнего здания. Он позвонил художнику в 9.00 и сообщил о происшествии.

    «Сказал, что Тишка, подруга наша, висит, зацепившись за провода хвостом. Я приехал — действительно. Хотя она крепилась на внушительных болтах. Явно кто-то хотел снять, но кошка зацепилась хвостом», — рассказал Шагин.

    Дмитрий Шпагин считает, что особенно оскорбительно это хулиганство выглядит в День Победы. Тишину Матроскину придется сначала отреставрировать, а затем вернуть на место. Ее скульптура крепится на фасаде дома на улице Марата.

    Автор: Софья Куликова
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